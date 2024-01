Polisportiva Santa Maria, domenica la sfida salvezza con il Bitonto: a caccia del primo successo del 2024 | VIDEO

La Polisportiva Santa Maria Cilento si appresta a scendere in campo per la 20esima giornata del campionato di Serie D, girone H. La formazione giallorossa, alle 14.30 di domenica, se la vedrà contro il Bitonto allo stadio “Rossiello”. La squadra cilentana è ancora a caccia della prima vittoria del 2024 dopo aver iniziato l’anno con un ko a Gallipoli e il pareggio a reti bianche nell’ultima sfida contro il Barletta. Mister Rogazzo si è detto più volte contento dell’atteggiamento dei suoi ragazzi, ma ora servono punti importanti in ottica salvezza.

L’avversario

La Polisportiva Santa Maria se la vedrà contro il Bitonto, penultimo in classifica con 15 punti e a -4 dai giallorossi. I padroni di casa arrivano al match dopo aver ottenuto due pareggi di fila per 0-0.

L’ultima vittoria risale allo scorso 3 dicembre contro la Palmese. Il punto debole dei pugliesi è sicuramente da rintracciare nell’attacco. Il Bitonto, infatti, risulta essere il peggior attacco del campionato con solo 8 gol messi a segno.

Trasferta vietata ai tifosi ospiti

Il Santa Maria dovrà affrontare il Bitonto senza il supporto del proprio pubblico. La motivazione risiede nella decisione da parte della autorità locali di chiudere il settore ospiti a causa dell’inagibilità di alcune tribune dell’impianto di gioco.