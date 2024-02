Santa Maria, il Manfredonia battezza il ritorno di Esposito in panchina | VIDEO

La Polisportiva Santa Maria Cilento si appresta a scendere in campo nel delicato match della 23esima giornata del campionato di Serie D, contro il Manfredonia. La sfida, in programma domenica alle 14.30 allo stadio “Carrano”, sarà un crocevia fondamentale della stagione giallorossa. La squadra di casa, infatti, è bisognosa di punti salvezza per abbandonare l’ultimo posto in classifica.

Il ritorno di Esposito

La vera grande novità in casa cilentana è il ritorno in panchina di mister Gianluca Esposito. Il tecnico, tornerà a guidare il Santa Maria in una partita ufficiale quasi 4 anni dopo l’ultima volta. Esposito, infatti, ha allenato la formazione giallorossa nel suo primo anno di Serie D. La speranza è che con la sua esperienza e con la sua conoscenza dell’ambiente, i risultati in campo possano finalmente migliorare.

L’avversario

Il Manfredonia, dopo un avvio di stagione un po’ sottotono, sta riuscendo a riemergere. In questo inizio di 2024, infatti, sono stati ben 4 i risultati utili conquistati, con una sola sconfitta fatta registrare in casa contro il Fasano. Un avversario da temere, ma che bisogna battere ad ogni costo.