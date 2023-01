Polisportiva Santa Maria: successo interno all’ultimo respiro con la Cittanovese

Torna a vincere nel girone I di Serie D la Polisportiva Santa Maria che batte di misura per 1-0 la Cittanovese. Nel pomeriggio di oggi in programma, infatti, il ventunesimo turno di campionato, il quarto del girone di ritorno dove i giallorossi erano di scena in casa con il team calabrese. I cilentani, attesi in trasferta nella prossima giornata dal Canicattì, centrano tre punti che fanno balzare i costieri a 28, fuori dalla zona play-out.

Polisportiva Santa Maria- Cittanovese: la gara

Prima occasione del match a 5’ con Giannaula che si libera molto bene ma calcia debolmente tra le braccia di Cannizzaro. Due minuti dopo Catalano dal limite dell’area di rigore prova a piazzarla a giro ma è attento il portiere Bruno a respingere mentre al quarto d’ora Boscaglia raccoglie un brutto pallone giocato da Morlando in zona pericolosa ma strozza troppo la conclusione. Una gara tattica e bloccata vede poi al 38’ una punizione di Fazio terminare alto sopra la traversa mentre al 40’ gli ospiti si procurano un calcio di rigore: dal dischetto va Giannaula che si fa ipnotizzare da Cannizzaro, si rimane sullo 0-0.

Nella ripresa al 4’-Giannaula servito quasi sul fondo dell’area di rigore, calcia con scarsa angolazione ma non va troppo lontano dalla porta con un bel destro al volo. Al 12’ punizione insidiosa di Aprile che attraversa tutta l’area di rigore ma che finisce docile tra le braccia di Cannizzaro. Poco dopo la metà della frazione Rao prova il bolide dalla distanza ma la palla non scende abbastanza, terminando alta seguito da De Marco, che mette in apprensione la difesa ospite con una buona giocata sull’esterno, cross insidioso che viene però smanacciato da Bruno prima che potesse diventare giocabile per gli attaccanti giallorossi in area. Alla mezzora lo stesso De Marco continua a inventare: buon pallone per Tandara che tutto solo, di testa, spedisce il pallone di un soffio al lato. Quando la partita sembra terminare senza reti al 50’ giunge il vantaggio Santa Maria. Mancini rompe l’equilibrio con un colpo di testa su cross da sinistra di Ferrigno che termina in rete, 1-0.

IL TABELLINO

Polisportiva Santa Maria (4-4-2): Cannizzaro; Coulibaly, Campanella, Ferrante, Morlando (14’st Ferrigno); Mancini, Maio (23’st De Marco), Ventura (14’st Pane), Catalano; Johnson (11’st Ielo), Tandara. A disp.: Grieco, Diop, Di Cristina, De Leonardis, Gaeta. All.: Di Gaetano

Cittanova (4-3-3): Bruno; Toziano, Ficara, Ruano (37’st Alfano), Condomitti; Boscaglia, Aprile, Rao (40’st Anaclerio); Giannaula (33’st Ondo), Palma, Fazio (17’st Gaudio). A disp.: Faraone, Bolognino, Pavia, Losasso, Crucitti. All.: Fanello

Arbitro: Salvatore Marco Testai di Catania (Viraggio-Damiano)

Reti: 50’st Mancini (SM)

Note: Ammoniti.: Ferrigno (SM). Recupero: 1’pt e 6’st. Angoli.: 4-2.