Salerno piange Vincenzo Russo, presidente Ance Aies. Anche il Cilento lo ricorda

Vincenzo Russo, costruttore di grande sensibilità, è scomparso all’età di 56 anni dopo aver lottato per molti anni con coraggio contro una forma molto aggressiva di SLA. Presidente dell’ANCE AIES Salerno dal 2015, lascia la moglie Alessandra, la figlia Angela e raggiunge in cielo l’amato figlio Raffaele.

Chi era Vincenzo Russo

Un leader illuminato nel settore delle costruzioni, alla sua impresa, la Russo Costruzioni, si devono molte opere di strategica importanza sia in Campania che fuori dal territorio regionale. In questo momento di grande dolore, la comunità salernitana vuole ricordare l’uomo che ha dedicato la sua vita alla costruzione di infrastrutture e all’arricchimento della città e del comprensorio.

Il cordoglio

Tra i primi a esprimere il proprio cordoglio c’è il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, che ha descritto Russo come un presidente competente, dinamico, lungimirante e leale. Inoltre, ha espresso la vicinanza della comunità ai familiari, all’ANCE e ai suoi associati, che stanno vivendo questo momento difficile.

Lutto in Cilento

Anche in Cilento in tanti hanno voluto esprimere il loro dolore per la morte di Vincenzo Russo. La madre, infatti, era originaria di San Mango, nel comune di Sessa Cilento, comune a cui era rimasto legato.

Il ricordo

Il lavoro di Vincenzo Russo rimarrà per sempre nella memoria delle persone che hanno avuto l’onore di conoscerlo, e il suo contributo alla comunità non verrà mai dimenticato.

L’impegno instancabile e la dedizione dimostrata da Russo sono un esempio per tutti coloro che vogliono fare la differenza nella loro vita e nella società. La comunità salernitana piange la scomparsa di un grande uomo e un grande leader nel settore delle costruzioni.