Salerno: “Liberare Corso V. Emanuele da ambulanti e commercio illegale”, la denuncia di Santoro

Venditori ambulanti sul Corso di Salerno, é polemica. Il Consigliere comunale Dante Santoro interviene su una problematica che ormai si sta “cronicizzando” ovvero la presenza massiccia di venditori ambulanti abusivi che occupano gran parte del Corso Vittorio Emanuele (ed il Lungomare) trasformando il salotto buono della città “in un luogo di commercio illegale e merci di dubbia provenienza”.

La denuncia

Per il consigliere comunale il Corso della città è ormai occupato per gran parte da vere e proprie postazioni di ambulanti abusivi “che in spregio alla legge sono diventate stanziali e vendono merci di ogni genere in maniera illegale, dando uno schiaffo ai negozianti che pagano affitti stellari per avere vetrine sul Corso Vittorio Emanuele a disposizione di visitatori e turisti salvo essere beffati da chi davanti a loro occupa spazi in piena anarchia”.

Restituire dignità al corso di Salerno

“Mi attiverò presso ogni sede per chiedere un intervento risoluto e restituire il Corso Vittorio Emanuele in maniera dignitosa e pienamente fruibile a cittadini, commercianti che rispettano le regole e visitatori”, la nota del consigliere Santoro.