Roccadaspide, picchia la fidanzata per gelosia finisce in carcere

Picchia la fidanzata per gelosia e finisce in carcere. È successo a Roccadaspide durante la notte di Capodanno. Ad essere arrestato e condotto presso il carcere di Fuorni un rumeno di 29 anni.

Le operazioni sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Giuseppe Colella.

L’episodio

La donna vittima di violenza è una moldava di 37enne. Per la donna, a causa delle lesioni riportate in seguito alle botte ricevute dall’uomo violento, si sono rese necessarie le cure ospedaliere presso il nosocomio di Roccadaspide dove è stata soccorsa dai sanitari in servizio.