Roccadaspide, la Befana arriva in moto: “I cinghiali del Cilento” annunciano i campionati regionali di moto enduro

A Roccadaspide la Befana è arrivata in sella ad una moto grazie all’iniziativa dell’associazione “I Cinghiali del Cilento”, patrocinata dall’ente comunale guidato dal sindaco, Gabriele Iuliano. I componenti dell’associazione, uniti dalla passione per le moto da enduro, hanno trainato una slitta ad una delle moto che hanno scortato per tutte le frazioni di Roccadaspide e fino a raggiungere il capoluogo.

La giornata

La slitta con Babbo Natale, gli elfi e la Befana ha fatto sosta, preciso, nelle località di Doglie, di Carretiello e di Tempalta per fermarsi, infine, in piazza XX Settembre, presso il capoluogo. A tutti i bambini incontrati nel lungo percorso è stato fatto dono di caramelle e dolcetti.

I campionati di moto enduro

I motociclisti dell’associazione “I cinghiali del Cilento”, presieduta da Carlo Pazzanese e da Nico Verlotta, hanno approfittato per ricordare a tutti che i prossimi campionati regionali di moto da enduro, quelli del 2024, faranno tappa anche a Roccadaspide e la città della Valle del Calore già si sta preparando per accogliere il grande evento sportivo.