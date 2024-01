La Befana in visita ai bimbi ricoverati in pediatria al “Curto” di Polla: tra magia e dolcezza

La vecchietta più amata dai bambini è arrivata con la sua scopa, nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stata accolta dal personale ospedaliero. Un’iniziativa nata dalla collaborazione tra la Pro Loco di San Pietro al Tanagro, la Cisl FP Vallo di Diano e ArcheoArte. Oggi la Befana ha dispensato sorrisi e dolciumi accompagnata dal responsabile del reparto, il Primario Teodoro Stoduto e dal personale infermieristico della Pediatria di Polla.

L’iniziativa

La Befana si è diretta con il suo sacco ricolmo di calze con dolciumi nella corsia dove sono in cura i bambini per far trascorrere loro e ai loro genitori un piccolo momento di felicità.

La Befana, Marianna Iannone responsabile della coop ArcheoArte, accompagnata del Presidente della Proloco Francesco Cardiello e dal delegato RSU Cisl Fp Vallo di Diano, Giuseppe Procaccio è arrivata, tra la gioia dei bimbi e dei genitori presenti, con un carico di calze e caramelle portando allegria e stupore, “atterrando” e gironzolando nel reparto sulla sua scopa.

Il commento

“Un ringraziamento, parte degli organizzatori della meritevole iniziativa, al personale del reparto di Pediatria ed alla Direzione Sanitaria dell’ospedale che ha collaborato alla realizzazione dell’evento”.