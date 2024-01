Ridotti a 4 i posti letto di Fisiopatologia Respiratoria. La Fials: “Danno all’assistenza ai pazienti”

“È giunta la notizia della disposizione di riduzione dei posti letto dell’Unità di Fisiopatologia Respiratoria del “Luigi Curto” di Polla, a firma del Direttore Sanitario di presidio Liguori, a far data dallo scorso 30 dicembre”. A renderlo noto con una nota la Fials di Salerno. Nel documento, inoltre si chiarisce “l’immediata riduzione dei posti letto a quattro e che la Direzione della UOSD di Fisiopatologia Respiratoria sarà mantenuta ad interim dalla Dirigente della U.O. di Geriatria, la dott.ssa Morra”. Una riorganizzazione già paventata proprio dalla Fials di Salerno, anche in vista del pensionamento del Dirigente Medico responsabile di reparto, il dott. Bruno, e la successiva assenza del suo successore. Già il 28 novembre 2023 fu protocollata una nostra nota per richiesta di chiarimenti a tal proposito.

La decisione

“Tale decisione, scrivono nella nota Enzo Garone, della Segretaria aziendale Fials Polla e Carlo Lopopolo, Segretario provinciale della Fials Salerno, sembra che sia stata l’unica soluzione prospettata finora e per questo l’unica a potersi definire come quella “drammatica”. Ancora una volta, ma “l’ennesima”, assistiamo alla possibilità di trovare pronte risposte da chi di competenza, nelle azioni che mirano al mantenimento dei servizi sanitari e alla programmazione, prima che una situazione, peraltro già nota in precedenza, potesse mettere in pericolo la continuazione del servizio di assistenza, visto con più facilità come riduzione o chiusura. Questa è una di quelle cose che davvero ci mostrano le difficoltà ed i fallimenti organizzativi da chi ci dovrebbe invece tutelare.

Come già indicammo nella nostra precedente nota, il reparto in questione è di vitale importanza per l’assistenza e la degenza dei pazienti con patologie respiratorie, per i pazienti con ventilazione assistita (NIVM) e, in definitiva, per l’assistenza a tutte quelle patologie che nella fase acuta vanno ospedalizzate e seguite nella loro specificità. Compiti in cui, il reparto di Fisiopatologia Respiratoria del P.O. di Polla, per anni ha assicurato ottimi livelli di assistenza ed ha fornito risposte assistenziali alle esigenze di cura di un territorio.

Le criticità

Oggi e soprattutto dopo questa riduzione dei posti letto, va data estrema importanza nel reperire le soluzioni atte a risolvere questo “danno all’assistenza”, un danno per tutto il presidio ospedaliero di Polla e soprattutto per i pazienti che non potranno più trovare quella risposta assistenziale che avrebbero meritato di diritto. Come Organizzazione Sindacale e come cittadini stessi auspichiamo in una celere risposta riorganizzativa, che possa dare la possibilità necessaria a ricomporre l’unità operativa di Fisiopatologia Respiratoria e ripristinare i posti letto, ora indicati in “riduzione temporanea” e anche ripristinando numericamente gli operatori del comparto sanitario, che ora sono stati temporaneamente ridotti”.