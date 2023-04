Reti per la raccolta delle olive: Futani programma servizio di smaltimento

Il Comune di Futani ha deciso di attivare un servizio di raccolta, trattamento e smaltimento delle reti utilizzate per la raccolta delle olive. È quanto stabilito dall’amministrazione comunale, retta dal sindaco Aniello Caputo.

Smaltimento reti per la raccolta olive: l’iniziativa

L’Ente ha dato indirizzo al Responsabile del servizio affinché provveda ,per i cittadini residenti non imprenditori agricoli professionali, di affidare il servizio a un operatore abilitato nonchè di stabilire i giorni di conferimento. Il contributo forfettario a carico del cittadino per conferimento è di € 20,00 per modiche quantità.

L’iniziava di Futani

Il servizio per lo smaltimento delle reti per la raccolta delle olive, è stato programmato dal Comune, dopo le segnalazioni da parte dei cittadini che chiedevano un sistema più agevole per questo genere di rifiuti; che trattandosi di rifiuto diverso da quello urbano i costi di smaltimento sono a carico dei cittadini che intendano usufruirne.

Lo smaltimento delle reti per la raccolta delle olive è un problema di non poco conto. Si tratta di materiali plastici che quindi bisogna conferire in modo corretto e non possono essere lasciate in strada come i rifiuti comuni in attesa della raccolta porta a porta.