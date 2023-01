«Remain»: un’associazione con lo scopo di aggregare e condividere nuove idee. Il progetto in un Comune degli Alburni

Fondata ufficialmente a Bellosguardo, Remain. Si tratta di una nuova associazione, libera, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro che nasce dal desiderio di condividere energie nuove e positive, rivolte soprattutto al mondo dei giovani che credono nell’importanza della comunità.

Riscoprire il significato della parola comunità e condivisione: ecco Remain

Comunità intesa come integrazione sociale tra culture differenti e valorizzazione del territorio. Il nome e lo stile grafico di Remain, infatti, sono stati scelti per incoraggiare la riflessione sul significato del vocabolo: RIMANERE.

Remain che ricorda anche tanto il dialettale “rimani”, cioè domani e, quindi, il futuro. Remain per sottolineare l’importanza del qui e ora: coraggio nel presente e visione nel futuro contro la depressione sociale.

I soci

Fondatori dell’Associazione hanno esperienze di vita differenti ma sono accomunati dallo stesso spirito di comunità, centro pulsante di iniziative, confronti e riflessioni, strumenti fondamentali per coltivare vecchie e nuove radici.

I soci fondatori sono: Giannialfonso Peduto, Luca Ricciardi, Lucia Cuglietta, Davide Masi, Mario Longo, Pietro Longo, Giuseppe Tucci Tra questi sono stati votati all’unanimità: Giannialfonso Peduto come Presidente, Luca Ricciardi Vice Presidente, Lucia Cuglietta Segretaria, Mario Longo tesoriere.

Gli eventi

L’Associazione ha in programma per il 2023 una serie di eventi culturali, mostre artistiche, convegni e sessioni di studio per la promozione dei valori supremi del rispetto per l’umanità, della tolleranza, della beneficenza, della solidarietà.