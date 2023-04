Rassegna eno-letteraria “DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore”: prossimo appuntamento a Vietri sul Mare

Giovedì 20 aprile alle 18.30 presso la Sala Consiliare di Vietri sul Mare, in via Corso Umberto I, 83, si terrà il prossimo appuntamento della nota rassegna eno-letteraria “DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore”, ideata da Raffaele Agresti e organizzata in collaborazione con Davide Bottiglieri.

La giornata

L’ospite dell’evento sarà il giornalista Antonio Vastarelli, che presenterà il suo libro “Cause Perse Una maledetta primavera per Jack Soriano”, edito da Edizioni Mea.

L’incontro sarà introdotto, come di consueto, dallo scrittore e co-direttore artistico Davide Bottiglieri, che cederà poi la parola per gli interventi del sindaco Giovanni De Simone e del dott. Ciro Bello, produttore vinicolo e altro protagonista della serata, con il suo vino Manumea, primitivo, della Cantina Bello. La presentazione del libro sarà curata da Guido Mastroianni.

La rassegna

“DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore” è un evento promosso da MigrAzioni APS, in collaborazione con la Vitruvio Entertainment, che offre un’occasione unica di incontro tra scrittori e appassionati di vino e letteratura.

Vastarelli: la sua carriera

Antonio Vastarelli, napoletano di 53 anni, è un giornalista professionista e collaboratore de Il Mattino, di cui è stato redattore. Ha curato la comunicazione di aziende, enti e associazioni, ed è stato anche collaboratore de Il Sole 24 Ore e responsabile dell’ufficio stampa della Fondazione Banco di Napoli e di Cantieri del Mediterraneo Spa.

Il suo romanzo d’esordio, “Dieci piccoli napoletani”, edito da Fanucci nella collana Nero Italiano di TimeCrime nel novembre 2019, si è aggiudicato il Premio Massimo Troisi 2020 come miglior scrittura comica edita. La sceneggiatura teatrale di genere comico “Cause Perse Una maledetta primavera per Jack Soriano” (Edizioni Mea) è uscita in libreria a dicembre 2021.

Il testo

Il libro di Vastarelli racconta la storia di un detective di nome Jack Soriano, ingaggiato da una donna ambigua per cercare il marito scomparso misteriosamente. L’indagine sembra non avere sbocchi e viene continuamente interrotta da altri clienti occasionali che si presentano all’ufficio del detective con richieste strane, bizzarre e spesso assurde. Nonostante sia braccato da creditori, ex mogli, figlie illegittime e spasimanti, Soriano non si perde d’animo e riesce a trovare sempre il modo di accontentare le loro richieste in maniera inspiegabile, utilizzando tecniche di indagine a lui stesso sconosciute e improvvisando.

Alcune dolorose informazioni sul suo passato e il casuale incontro con un'avvenente psicologa lo porteranno ad affrontare le sue paure, le sue insicurezze e, quando i nodi della vicenda verranno al pettine, a dare una svolta alla sua vita.