Radio Sakura: “Come un tuono” di Rose Villain e Guè Pequeno conquistano TikTok

A distanza di pochi giorni dalla sua uscita, Radio Sakura, il secondo album di Rose Villain, sta già conquistando il pubblico italiano. Tra le tracce che stanno spopolando sui social, in particolare su TikTok, c'è Come un tuono, il quarto e ultimo feat del disco, che vede la collaborazione con il rapper Gué Pequeno.

Un brano intenso e profondo

Nonostante il ritmo incalzante e le sonorità intense, Come un tuono ha un significato molto profondo. Il brano si concentra sull'importanza della forza interiore, necessaria per affrontare le sfide della vita, in amore e in tutti gli altri aspetti. Il titolo stesso è un chiaro riferimento all'energia e alla determinazione che servono per superare gli ostacoli e realizzare le proprie aspirazioni.

I riferimenti all'arte e al cinema

Nel testo del brano, Rose Villain inserisce diversi riferimenti al mondo dell'arte e del cinema, due sue grandi passioni. La strofa di Gué Pequeno, in particolare, ha conquistato i fan con il suo ritmo vivace e coinvolgente. Il rapper paragona la donna amata a Monica Bellucci, un'icona di bellezza e sensualità senza tempo.

Un successo virale

Il successo di Come un tuono su TikTok è innegabile. La canzone è stata utilizzata in migliaia di video, diventando una vera e propria hit virale. Il brano ha conquistato non solo i fan di Rose Villain e Gué Pequeno, ma anche un pubblico più ampio.

Un album da non perdere

Radio Sakura si conferma un album di grande valore, capace di unire sonorità diverse e testi profondi. Complessivamente sono 12 le tracce disponibili tra cui quella proposta a Sanremo: Click Boom.