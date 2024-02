E’ cilentano lo “scaldapubblico” del Festival di Sanremo | VIDEO

E’ cilentano, di Laurino, si chiama Gianfranco Bruno ed è l’animatore di studio più famoso della tv italiana. Lavora come “scaldapubblico” e prende parte agli show più importanti e popolari della televisione. Anche quest’anno, come da tre anni a questa parte, ha preso parte alla 74esima edizione del Festival di Sanremo come animatore della galleria del Teatro Ariston.

Apprezzato da Amadeus e da tutti i conduttori e conduttrici che incontra sul lavoro, Gianfranco, alle telecamere di InfoCilento, ha raccontato la sua esperienza e la sua passione per questo lavoro.