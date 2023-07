Prosegue il ricco cartellone di eventi di “Arena in Villa” a Santa Maria di Castellabate | VIDEO

Nel cuore di Santa Maria di Castellabate, presso la suggestiva location di Villa Matarazzo, c’è grande attesa per gli spettacoli che si inseriscono nella rassegna “Arena In Villa”. A dare il via, è stato il trio comico “I Ditelo Voi” che hanno intrattenuto il pubblico tra risate e divertimento. Questa straordinaria manifestazione proseguirà con altri grandi artisti del panorama musicale, teatrale, del cabaret, proponendo spettacoli per tutti i cittadini e turisti.

L’intervista al direttore artistico

Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto Villa Matarazzo per intervistare Pino Oliva, Direttore Artistico della kermesse che ha illustrato l’intero cartellone.

“Abbiamo voluto sognare in grande e siamo riusciti a portare a Santa Maria di Castellabate, per la prima volta, artisti internazionali che delizieranno quanti vorranno venirci a trovare in Villa”.

Questi i nomi che si alterneranno sul palco: Gigi Finizio, Gigi D’Alessio, Peppe Iodice, Luchè, Massimiliano Gallo, Biagio Izzo, Franco Ricciardi, il trio Amedeo Colella, Lino D’Angiò e Alan De Luca, Dance Festival Live Show e a chiudere la rassegna ci sarà lo show “Nostalgia 90”.