Prima Categoria, Polisportiva Marina e Poseidon a punteggio pieno. Agropoli travolgente

Nella seconda giornata di Prima Categoria, l’Atletico Agropoli Cilento travolge per 5-0 il Macchia conquistando la prima vittoria stagionale, la Polisportiva Marina super per 2-0 il Faraone conquistando la seconda vittoria consecutiva e confermandosi in vetta; ottimo avvio di stagione per la matricola di Marina di Camerota.

L’Atletico Pisciotta pareggia sul campo del Pro Sala per 2-2, la Poseidon vince in scioltezza per 4-0 sull’Olevanese, rafforzando la propria candidatura a squadra da battere in questo campionato.

Il Real Bellizzi nel derby con l’Atletico Bellizzi, pareggia per 1-1,mentre l’Atletico Battipaglia dopo aver cambiato allenatore, conquista la prima vittoria stagionale ai danni del Sassano per 0-1.