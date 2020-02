Marina di Camerota: nel Palazzetto dello sport prima gara di calcio a 5 femminile

Nel pomeriggio di domenica, alle ore 17.30, all’interno del Palazzetto dello sport di Marina di Camerota, impianto che ha ospitato diversi eventi dopo l’inaugurazione del 2018, è andata in scena la prima gara di calcio a 5 femminile. La Folgore Acquavella, team che si è accaparrato la vittoria per 5-4, ha superato un agguerrito Golfo di Policastro. La sfida si è disputata proprio nel nuovo impianto grazie all’intesa tra il presidente della Folgore Marco Cammarota e l’amministrazione comunale di Camerota, con in testa l’assessore Vincenza Perazzo.

Proprio la Perazzo ha espresso, a margine della partita, tutta la propria soddisfazione per il match disputato la scorsa domenica: ” Siamo contenti di aver ospitato questa bella partita– afferma la Perazzo- che oltretutto vedeva presente in campo la nostra compaesana Martina Di Mauro, calcettista si è distinta al di fuori della nostra comunità in questa disciplina”.

“Quando si è creata l’occasione per ospitare questo tipo di manifestazione-continua l’assessore del comune di Camerota- la Folgore ha accettato di buon grado. Con questo evento inoltre, volevamo avvicinare, in prima persona, al mondo del calcio a 5 femminile anche gli appassionati e i curiosi di questa disciplina, cercando di sensibilizzare, infine, gli scettici verso questo tipo di sport. La speranza– chiude la Perazzo- è quella di ospitare nuovamente il calcio a 5 femminile, nel quale si stanno facendo largo Folgore Acquavella e Golfo di Policastro“.