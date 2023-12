Lungomare di Capaccio Paestum, presto nuovi lavori

Procede l’iter che porterà alla riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza del litorale di Capaccio Paestum. La giunta comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, già in precedenza ha approvato il progetto definitivo del secondo stralcio (primo e secondo lotto) e del terzo stralcio dell’opera, per il valore di 4 milioni e 368 mila euro e 1.900 metri di litorale. Il giorno 19 dicembre in consiglio comunale si discuterà della variante che vedrà la realizzazione di un nuovo corso sul lungomare in località Torre di Mare- Licinella.

Il progetto mira alla riqualificazione ambientale della fascia litoranea di Capaccio Paestum, una fascia interessata da numerose infrastrutture e attività turistiche che rappresentano una parte economica consistente del tessuto imprenditoriale del Comune. Uno degli interventi prioritari, nell’ambito di un progetto di valorizzazione dei 12 Km della fascia costiera, è la messa in sicurezza della pineta. Tale intervento consentirà di ridurre le criticità derivanti dal problema degli incendi boschivi e nel contempo di razionalizzare la viabilità di accesso alla spiaggia.