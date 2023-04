Presentato l’inno “L’unica stella” dedicato alla Salernitana

Questa mattina si è svolta la cerimonia di presentazione dell’inno della Salernitana intitolato “L’unica stella”. L’evento si è tenuto presso il Centro Pastorale di via Guido Vestuti ed è stato organizzato dal Liceo Alfano I.

L’inno ideato dal Liceo Alfano I

Il Liceo Alfano I ha presentato e donato al club l’inno della Salernitana, il cui testo è stato scritto da Alfonso Malangone e la cui musica è stata composta da Romeo Mario Pepe. L’esecuzione dell’inno è stata eseguita dall’Orchestra sinfonica e dal Coro del Liceo Musicale, sotto la direzione dei due autori.

La partecipazione dei rappresentanti della Salernitana

Alla cerimonia di presentazione dell’inno “L’unica stella” erano presenti il team manager Salvatore Avallone e lo Slo Domenico Napoli a rappresentare la Salernitana. In collegamento c’era anche l’ad granata Maurizio Milan, assente perché impegnato in un’importante assemblea d’urgenza con la Lega.

Le parole dell’ad granata Maurizio Milan

L’ad granata Maurizio Milan ha inviato un messaggio di saluto ai presenti, esprimendo il suo dispiacere per non aver potuto partecipare all’evento. Milan ha sottolineato l’importanza di questo progetto che unisce le arti umanistiche, il concetto educativo e il concetto “di padre in figlio”, valori che sono sempre presenti quando si parla della Salernitana.

Le parole del team manager Salvatore Avallone

Il team manager Salvatore Avallone ha ricevuto un quadro con lo spartito dell’inno “L’unica stella”. Avallone ha dichiarato che tutto ciò che riguarda la Salernitana lo emoziona e che ricevere questo dono è un onore. Ha inoltre sottolineato l’importanza di puntare sul sostegno della città e della provincia e ha espresso la speranza che questo inno possa dare forza psicologica alla squadra nei momenti di difficoltà.