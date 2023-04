Presentato a Battipaglia “Il Maggio dei Libri”, ricco e articolato il calendario degli eventi culturali

Un bene confiscato alla Criminalità organizzata, in via Gramsci, che diventa scenario di una mostra dal titolo “Eccellenze italiane.

Figure per Italo Calvino”, dedicata agli illustratori di Italo Calvino per poi, come nei progetti dell’Amministrazione Francese, diventare la biblioteca comunale.

Ecco il cartellone degli eventi

Con questo evento importantissimo è stato presentato ieri mattina il cartellone di iniziative previsto per “Il Maggio dei Libri” organizzato dal Comune di Battipaglia.

La sindaca Cecilia Francese e l’assessore alla Cultura Silvana Rocco hanno voluto fare appello a tutte le associazioni coinvolte e alla cittadinanza ad intervenire a questi eventi così culturalmente importanti.

Coinvolte, come sempre, tutte le scuole di Battipaglia. La manifestazione si svolgerà dal 27 aprile al 31 maggio.

Ma vediamo cos’è il Maggio dei Libri

Il Maggio dei Libri è un’iniziativa culturale che si svolge in Italia durante il mese di maggio, con l’obiettivo di promuovere la lettura e diffondere la cultura del libro. Si tratta di una festa nazionale dedicata ai libri e alla lettura, che coinvolge librerie, biblioteche, scuole, editori, autori e lettori di tutte le età.

L’evento è stato creato nel 2010 dalla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, con l’obiettivo di celebrare il libro come strumento di conoscenza, di cultura e di sviluppo personale.

Durante il Maggio dei Libri, si svolgono una serie di attività culturali e di promozione della lettura, tra cui presentazioni di libri, incontri con autori, laboratori di lettura, spettacoli teatrali, letture ad alta voce, concorsi letterari, mostre, dibattiti e altre iniziative legate al mondo del libro.