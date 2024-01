Prende a pugni la convivente: arrestato 46enne nel salernitano

Nella serata del 29 dicembre scorso, a Fisciano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato, in flagranza di reato, un 46enne del luogo, per maltrattamenti e lesioni nei confronti della convivente.

I fatti

L’uomo, al culmine di una lite ha aggredito fisicamente la propria partner colpendola con pugni e costringendola finache a rifugiarsi in un’auto per trovare riparo fino all’arrivo dei Carabinieri. I militari sono riusciti ad intercettare l’indagato intento ad allontanarsi dal luogo dell’aggressione. L’uomo è finito in carcere a Fuorni.

Nei giorni scorsi un arresto era stato registrato anche a Roccadaspide.