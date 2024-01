Postiglione: sindaco smentisce l’aumento delle tasse per i residenti

Il sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo, ha diramato una nota ufficiale per smentire le voci riguardo ad un aumento delle tasse per i contribuenti residenti nel comune alburnino.

L’annuncio ufficiale

L’annuncio ufficiale, per fare chiarezza sulla vicenda, si è reso necessario alla luce di alcune informazioni errate, tuttavia largamente diffuse in paese, sull’aumento delle tasse comunali varato dall’ente civico per il 2024.

Le tasse che, stando sempre alle voci, sarebbero dovute aumentare di molto erano quelle relative all’Imu, al trasporto scolastico e all’erogazione del servizio mensa per i bambini che frequentano la scuola quindi dei buoni pasto.

Le dichiarazioni

“L’amministrazione comunale ha saputo che in paese circolano queste notizie assolutamente infondata e false.

Le tasse comunali, così come i servizi pubblici comunali che offriamo, restano invariate. Nessuna tassa è aumentata e nessun costo per le famiglie è stato aumentato o aggiunto” hanno fatto sapere dalla casa comunale tranquillizzando i cittadini.

“Vogliamo rassicurare le famiglie di Postiglione sul fatto che nulla è cambiato e invitiamo tutti a leggere l’albo pretorio del Comune e la pagina social del Comune per restare aggiornati su quanto accade a Postiglione” ha affermato il primo cittadino, Carmine Cennamo.

Un respiro di sollievo per i residenti, dunque, che temevano degli importanti aumenti.