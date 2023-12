Ponte dell’Immacolata, il bilancio del Presidente Provinciale Confesercenti: “Trend diversi”

Le festività natalizie si avvicinano sempre di più e un primo banco di prova per tutto il territorio a livello turistico è stato sicuramente il lungo ponte dell’Immacolata. A fare un primo bilancio è il Presidente Provinciale Confesercenti, Raffaele Esposito, il quale si è detto molto soddisfatto per i numeri fatti registrare a Salerno città e in alcune zone della provincia di Salerno che hanno implementato diverse iniziative per l’occasione.

I dati

“Su alcune zone salernitane e le zone vicine registriamo numeri vicini all’ 85% per l’occupazione delle camere disponibili. Su altre località della nostra provincia registriamo dei trend diversi. Città d’arte come Paestum raggiungono un’occupazione del 70-80%, mentre altre località stentano, soprattutto quelle prevalentemente estive. Tutte le realtà che hanno avviato delle attività sono andate molto bene” ha spiegato il Presidente Raffaele Esposito.

“Si può fare meglio”

Nel tentativo di porre un freno all’impoverimento del tradizionale comparto commerciale locale del territorio, il Presidente ha anche dichiarato: “Si può fare molto meglio se si prende in considerazione un calendario di attività per le festività natalizie più consistente e più vicino alle esigenze turistiche e commerciali delle nostre comunità”