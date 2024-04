Corsi di formazione gratuiti a Polla e Sala Consilina: opportunità per il rafforzamento delle competenze professionali

Confesercenti Vallo di Diano, sotto la guida della dottoressa Maria Antonietta Aquino, in collaborazione con l’ente di formazione FAIDEE, promuove una serie di corsi di formazione gratuiti rivolti a giovani e adulti di età compresa tra i 18 e i 59 anni.

Percorso formativo SAB per il settore alimentare

Tra i corsi disponibili, si evidenzia il SAB (Somministrazione di Alimenti e Bevande), ex REC (Registro Esercenti il Commercio), un percorso formativo completo e gratuito finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per operare nel settore della ristorazione e del commercio alimentare.

Opportunità formative dedicate alle nuove generazioni:

L’ente FAIDEE pone l’accento anche su corsi specificamente progettati per i giovani del territorio. L’obiettivo, come sottolinea la dottoressa Aquino, è quello di contrastare la dispersione scolastica e lavorativa, offrendo ai ragazzi la possibilità di “avviare o completare la propria formazione, specializzarsi e inserirsi con successo nel mondo del lavoro in diversi settori”.

I corsi come strumento di sviluppo professionale

La partecipazione ai corsi rappresenta un investimento sul proprio futuro, favorendo l’acquisizione di competenze spendibili in un contesto lavorativo in continua evoluzione. I percorsi formativi proposti da FAIDEE si configurano come un trampolino di lancio per una carriera di successo.

Modalità di iscrizione e informazioni

Per ricevere informazioni dettagliate sui corsi gratuiti e per formalizzare l’iscrizione, è possibile consultare il sito web www.faidee.it oppure contattare i numeri telefonici +39 0975 480426 e +39 333 2655647. In alternativa, è possibile inviare un’email all’indirizzo info@faidee.it. La sede di FAIDEE è ubicata in località Sant’Antuono, zona industriale, a Polla.