Piaggine: il sindaco scrive ai vertici ASL e al Prefetto. Appello al ripristino delle attività del SAUT

Il sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, nei giorni scorsi ha indirizzato una lettera al direttore generale dell’Asl di Salerno, Gennaro Sosto; al responsabile del 118, Domenico Violante; al prefetto di Salerno, Francesco Russo e al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca per chiedere il ripristino di tutte le attività del SAUT di Piaggine.

Un servizio essenziale per un’area interna dove l’assistenza sanitaria ha subito non pochi ridimensionamenti.

Saut di Piaggine, la nota del sindaco

“Facendo seguito ai recenti provvedimenti di riorganizzazione dei servizi di emergenza che riguardano anche il comune di PiaggIne, si invita l’azienda sanitaria a ripristinare immediatamente il SAUT di riferimento poiché l’alternativa proposta non garantisce ai cittadini i livelli essenziali di assistenza” ha chiesto perentorio Pizzolante sottolineando che, la riorganizzazione del Servizio di Assistenza Urgenza Territoriale, non è sufficiente a tutelare il diritto alla salute e all’assistenza sanitaria dei cittadini.

Il servizio alternativo comprende l’utilizzo di un’auto medica che, tuttavia, non basta e non basterebbe ad ottemperare alle richieste di assistenza della popolazione attuali e future.

Pizzolante pronto a provvedimenti drastici

Pizzolante ha fatto sapere che qualora il SAUT non dovesse essere ripristinato in tempi brevi è pronto ad adottare dei provvedimenti drastici e seri per tutelare la salute pubblica gravemente e negativamente messa in discussione dall’eventuale interruzione di un servizio pubblico, attualmente garantito da sei medici in servizio ventiquattro ore su ventiquattro, come si legge nella nota firmata dal primo cittadino.