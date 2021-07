Salvitelle: minacce e interruzione di pubblico servizio, assolto Pompeo Perretta

La corte di Appello di Potenza in data 9 Luglio 2021 ha confermato l’assoluzione al Prof. Pompeo Perretta che in qualità di Capogruppo al Comune di Salvitelle era stato denunciato dal Dirigente Area Tecnica, oggi in pensione presso l’Ente Geom. Pucciarelli per presunta minaccia ed interruzione del pubblico servizio. “In verità – spiega Perretta – già il giudice di Lagonegro Dr Russillo nel 2018 aveva emesso sentenza di assoluzione alla minoranza consiliare che giammai aveva minacciato il Pucciarelli ma semplicemente avanzato istanze per accesso ed estrazione copie all’Ufficio Tecnico per esigenze legate al mandato amministrativo”.

I fatti risalgono al 2021 allorquando al capo dell’opposizione il Pucciarelli non rilasciava gli atti per la discussione in Consiglio Comunale ed era costretto ad inviare diffida e sollecito recandosi presso l’Ufficio negli orari stabiliti da tecnico stesso ai sensi di regolamento comunale e determina dirigenziale. Davanti alla Corte d’Appello il noto penalista Salernitano Avv Giovanni Sofia ha demolito l’impianto accusatorio della parte civile proposta dall’Avv Michele Di Iesu e della Procuratore della Repubblica che aveva richiesto appello per la riforma della sentenza di primo grado e condanna del Perretta che ha ottenuto ancora una volta l’assoluzione.

La corte ha condannato la parte civile al pagamento delle spese processuali del giudizio.

Decisiva la difesa tecnica dell’Avv Sofia che ha sostenuto la correttezza del Consigliere Comunale legittimato ad accedere agli Uffici per avere gli atti escludendo ogni reato e responsabilità penale in quanto non vi è stata alcuna interruzione del servizio come denunciato da Pasquale Pucciarelli. Finisce dopo 9 anni una vicenda giudiziaria che assolve Pompeo Perretta dalla denuncia presentata sulla scorta di una testimonianza dell’Ing Zinno all’epoca in regime di convenzione con il Comune di Salvitelle.Gli atti negati erano riferiti ad una serie di fatture e convenzioni tra il Pucciarelli e lo stesso Zinno per lavori di una strada interprovinciale Salvitelle/ Buccino finita sotto sequestro per irregolarità e violazioni dalla stessa Autorità Giudiziaria di Salerno.