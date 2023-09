L’Asl risponde a Codacons: il Saut di Gioi? Niente dottori, in arrivo auto mediche “in altre regioni efficaci ed efficienti” | VIDEO

Risponde punto per punto il direttore generale dell’Asl Salerno 3 alle istanze che il presidente di Codacons Cilento aveva indirizzato alla sua casella di posta certificata. I quesiti chiedevano non solo in che modo la direzione dell’asl al cui vertice siede Gennaro Sosto, volesse affrontare l’emergenza legata alla mancanza di medici, non solo presso le guardie mediche estive, ma anche di ruolo in moltissimi comuni rimasti sguarniti di assistenza familiare; la richiesta interessava pure le sorti del Saut di Gioi, presidio importantissimo per alcune aree del Cilento interno, attualmente affidato ad un infermiere. Sul punto la risposta è stata chiara: i due medici che presidiavano il punto non ci sono più perché uno ha chiesto il trasferimento, l’altro ha accettato un altro incarico, dunque, il vuoto sarà colmato da auto mediche “una modalità – si scrive- già utilizzata diffusamente in altre regioni italiane e che ha ampiamente dimostrato efficienza ed efficacia”.

Lanzara chiama a raccolta

i sindaci Il sindaco di Gioi Cilento, Maria Teresa Scarpa, insieme ai suoi omologhi, 16 per l’esattezza, si facciano portavoce delle necessità e delle urgenze del territorio. E’ questo in sintesi l’appello di Lanzara che, come presidente del Codacons Cilento e Comuni Velini, assicura una battaglia continua a tutela dei cittadini, ma che andrebbe rafforzata da azioni congiunte, condivise e complementari al suo impegno: necessario un più concreto interesse da parte dei 17 sindaci del territorio satellite a Gioi.

Per l’Asl fatto tutto il possibile

L’appello di Lanzara discende dalla risposta del Direttore generale Sosto, che pare non lasci nulla all’intentato: considerata la situazione generale della Sanità, tutto ciò che era in potere all’Asl è stato fatto o già programmato. E a riprova di quanto già reso fattivo, alla risposta inviata all’associazione consumatori, si allegano una serie di delibere con le quali, l’asl ha indetto concorsi pubblici per la copertura di alcune decine di posti, a tempo pieno e determinato per Dirigenti medici di Medicina d’urgenza e Guardie mediche estive.