Perdifumo: Pro Loco “sfrattata” dagli spogliatoi del campo sportivo. Erano la sede dell’associazione

La Pro Loco di Perdifumo “sfrattata” dalla sua sede alla vigilia dell’apertura delle nuove iscrizioni. A renderlo noto il presidente dell’associazione, Agostino Pisani. Ieri la Pro Loco ha ricevuto la comunicazione e conseguente diffida a lasciare i locali che erano stati concessi in comodato gratuito la scorsa estate, ovvero lo spogliatoi del campo sportivo di via Convento.

La delusione del presidente

«Avevamo fatto richiesta per un locale più idoneo alla Pro Loco, più adatto a fare delle riunioni, per ospitare il servizio civile che abbiamo attivo e soprattutto non defilato sul campo sportivo negli spogliatoi – spiega il presidente Agostino Pisani – Lo avevamo chiesto in centro, anche per il servizio civile che funge da infopoint. La risposta alla nostra richiesta è stata quella pubblicata sulla nostra pagina. Abbiamo violato il contratto per aver dichiarato di usare il locale concesso dal comune anche come deposito di attrezzature della Pro Loco».

Poi Pisani conclude: «Ci spiace se in questi anni abbiamo dato più fastidio che lustro ad un comune, prendiamo atto della decisione e troveremo una soluzione».

Il provvedimento

Ora la Pro Loco dovrà lasciare l’immobile procedendo allo sgombero e alla consegna delle chiavi entro 7 giorni dalla nota del responsabile dell’Ufficio Tecnico. Poi si procederà ad un sopralluogo per verificare eventuali danni.