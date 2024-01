Casal Velino: il campo sportivo “Ardisani” sarà gestito dalla Cilento Academy

Il Comune di Casal Velino, guidato dalla sindaca Silvia Pisapia, ha scelto affidare la gestione dell’impianto sportivo “Ardisani” situato alla frazione Bivio di Acquavella, all’Associazione “A.S.D. Cilento Academy”.

Stretta convenzione tra Comune e Associazione sportiva

L’Ente ha deciso di stipulare pertanto una convenzione con l’associazione sportiva che riguarda la gestione e manutenzione ordinaria del campo di calcio in sintetico, con annessi spogliatoi, servizi, magazzini, uffici e spalti, ubicati all’interno dell’impianto sportivo “Ardisani” e Palazzina antistante.

L’obiettivo è quello di garantire la promozione dello sport quale momento di formazione morale e fisica dei giovani, il mantenimento igienico sanitario degli ambienti, la manutenzione degli spazi esterni, l’accesso agli utenti – atleti e pubblico – agli impianti. La concessione durerà fino al 31 gennaio 2025.

Chi è l’ASD Cilento Academy

L’Associazione A.S.D. Cilento Academy svolge nel territorio comunale un ruolo di promozione e aggregazione sociale organizzando numerose iniziative sportive e ricreative. La stessa è presente nello specifico settore sportivo dal 2015 ed ha quale bacino di riferimento diversi comuni limitrofi, tra cui Castelnuovo Cilento, Pollica, San Mauro Cilento, Salento, Omlgnano, Lustra, Sessa Cilento, Perito, Orria, Gioi, Vallo della Lucania, Cannalonga, Novi Velia e Stella Cilento.

Svolge attività che hanno quale scopo quello di favorire lo sviluppo dello sport inteso come raggruppamento trai giovani finalizzato alla crescita e alla maturazione al sacrificio e allo spirito di collaborazione oltre che l’obiettivo di partecipare ai campionati dilettantistici provinciali e regionali. Con il lavoro portato avanti nel corso degli anni, è riconosciuta ed iscritta nel registro CONI ed ha ottenuto, per il quarto anno consecutivo, la certificazione federale di “scuola calcio d’élite; l’associazione no profit, regolarmente affiliata alla FIGC LND, rappresenta l’unico soggetto sportivo che promuove la disciplina sportiva della scuola calcio nel territorio comunale.