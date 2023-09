Perdifumo, il bilancio non passa: accordo con le minoranze o scioglimento del consiglio

L’amministrazione comunale di Perdifumo rischia di essere arrivata al capolinea. Nella seduta di ieri, infatti, il consiglio comunale non ha approvato – ancora una volta – il bilancio e i relativi documenti. Essendo scaduti i termini utili per l’approvazione a questo punto la parola passa al Prefetto che dovrà diffidare i componenti dell’assise ad approvare gli atti, in caso contrario si procederà allo scioglimento del consiglio comuanle e alla nomina di un commissario.

La situazione politica a Perdifumo

I componenti della minoranza ormai da tempo chiedono all’amministrazione comunale di fare sintesi, ovvero maggiore condivisione sui programmi e una ricomposizione della giunta. Il sindaco Vincenzo Paolillo dal suo canto fin ora non ha dato l’impressione di voler scendere a compromessi.

Il futuro

Saranno dunque venti giorni di tentativi di dialogo per provare a sventare una crisi che in un momento come quello attuale con i bandi per l’assegnazione dei fondi Pnrr, sarebbe deleteria per Perdifumo.

In caso di commissariamento l’Ente tornerebbe al voto la prossima primavera.