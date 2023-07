Perdifumo, seconda bocciatura per il bilancio: maggioranza sempre più a rischio

Il bilancio, e prima ancora gli atti propedeutici, non passano. Seconda bocciatura e maggioranza sempre più in bilico a Perdifumo. Nel consiglio comunale di ieri la minoranza composta da Rosaria Malandrino, Angelica Malandrino e Carlo Corvo ha espresso parere sfavorevole e con essa anche i consiglieri dissidenti Botti, Matarazzo e Vigorito. A esprimere parere favorevole i soli Cauceglia, Ronzio, Comuale e Russo.

Il termine ultimo per l’approvazione del bilancio

Il termine ultimo per l’approvazione del bilancio è fissato per il 31 luglio. Trascorsa questa data sarà il Prefetto a diffidare l’Ente concedendo un massimo di ulteriori 20 giorni per tentare di arrivare all’approvazione della delibera. Successivamente si procederà allo scioglimento dell’assise con nomina di un commissario e conseguente ritorno alle urne, entro un anno.

La nuova giunta

Ieri, intanto, il sindaco Vincenzo Paolillo aveva provato a riformulare la composizione dell’esecutivo dopo le dimissioni di Clelia Botti. La vicesindaca dimissionaria aveva manifestato in questi mesi il proprio dissenso, infatti la firma alla rinuncia della carica appariva prevedibile.

In giunta Andrea Russo, cui spetterà la delega di vicesindaco; affiancherà il primo cittadino e Alfonso Comunale, delegato a lavori pubblici e viabilità. Una mossa che non sembra accontentare i dissidenti che probabilmente ambiscono a tutt’altre novità in seno all’organo di governo.