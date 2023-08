Felitto: ecco i fondi Pnrr. Serviranno per tre opere pubbliche

L’amministrazione comunale di Felitto, guidata dal sindaco Carmine Casella, ha approvato il progetto esecutivo per tre interventi da effettuare sul territorio ossia: i lavori di efficientamento energetico presso l’edificio pubblico sito in via Insorti Ungheresi, i lavori per la messa in sicurezza della Strada Regionale 488 e gli interventi presso località Barbagiano finalizzati a prevenire il rischio idrogeologico.

Misura prevista dal PNRR in favore dei comuni

I lavori saranno finanziati grazie al contributo di cinquantamila euro da investire per le annualità 2023/2024, di cui l’ente è risultato beneficiario. Si tratta di una misura prevista dal PNRR in favore dei comuni e da destinare proprio ad interventi di efficientamento energetico, ad interventi mirati allo sviluppo territoriale sostenibile o all’adeguamento e alla messa in sicurezza di scuole, di edifici pubblici e di beni appartenenti patrimonio comunale o all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ecco pronto il progetto esecutivo

Un finanziamento che il comune di Felitto ha deciso di destinare a tali interventi vista la necessità degli stessi. Già nei mesi scorsi la giunta comunale aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i tre lavori pubblici ed ora è stato approvato e pubblicato sulle pagine istituzionali dell’ente, come richiede la procedura burocratica, il progetto esecutivo dall’importo complessivo di cinquantamila euro e quindi interamente coperto dai fondi ministeriali.