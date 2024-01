Pazienti rimasti senza medico di base: Comune di Altavilla chiede continuità assistenziale

La carenza di medici di base è un problema che sta riguardando anche gli abitanti di Altavilla Silentina. Tra pochi giorni il dottore Raffaele Reina, in servizio presso il paese, cesserà le prestazioni a causa della sopraggiunta età pensionabile e così ulteriori cittadini si ritroveranno privi di un medico di riferimento.

Le criticità

A comunicare la situazione agli organi competenti è stata la stessa responsabile del settore Unità Operativa Assistenza Sanitaria di Base del Distretto Sanitario 64 Eboli – Buccino, dottoressa Pasqualina Calzaretta.

La responsabile ha chiesto all’Asl di attivarsi per garantire degli interventi risolutivi per fronteggiare la triste situazione per quanti, provvisoriamente, resteranno senza medico.

La richiesta è stata indirizzata, nello specifico, agli altri medici di base, al coordinatore, dottore Germano De Chiara e alla direttrice del distretto, la dottoressa Marilena Montefusco.

Le parole del sindaco

“Purtroppo la carenza di medici di base colpisce anche Altavilla, grazie a programmazioni sbagliate a livello centrale. Aspettiamo con tempestività l’intervento dell’ASL per il nostro Comune per arginare i disagi, soprattutto per la popolazione più fragile” ha fatto sapere, dal suo canto, il sindaco, Francesco Cembalo.

Il problema è molto sentito tra la popolazione vista anche la posizione geografica del territorio che rende complicato, soprattutto per le persone anziane o non autosufficienti, recarsi negli ambulatori presenti negli altri comuni.