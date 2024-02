Olevano sul Tusciano, scuola: niente tagli sulle ore per i bambini con disabilità

La notizia arriva direttamente dal Sindaco di Olevano Sul Tusciano Michele Ciliberti, che restituisce le accuse al mittente e chiarisce la posizione del Comune. Questa mattina, infatti, con la Dirigente Scolastica Viviana Mangano, la consigliera comunale Eterna Maruottolo e l’Assistente Sociale Linda Landolfi il Sindaco ha incontrato i genitori dei bambini beneficiari del servizio di “assistenza specialistica” presso l’Istituto Comprensivo.

L’incontro

Si è trattato di un incontro positivo, dove le parti in causa hanno avuto modo di confrontarsi sulle tante tematiche inerenti i bambini con disabilità e soprattutto è stata analizzata l’ultima delibera del Piano di Zona. «Orgogliosamente possiamo affermare che non ci sarà nessun taglio al monte ore per i bambini frequentanti la Scuola di Olevano sul Tusciano. Come Amministrazione comunale inoltre, per quanto concerne i bambini olevanesi frequentanti le scuole ricadenti in altri comuni, siamo disponibili a coprire i costi delle ore in più, qualora vengano riconosciute dalle rivalutazioni in corso dei GLO», ha spiegato il primo cittadino.

Le segnalazioni

Poi, la stoccata a chi “in questi giorni si è divertito a commentare e strumentalizzare mediaticamente questa vicenda”. «A loro rispondiamo ancora una volta con i fatti – ha detto Ciliberti – Da sempre difendiamo gli interessi dei bambini e della Scuola di Olevano sul Tusciano».