A Marina di Eboli lavori di progettazione per lo stabilimento balneare accessibile a gestione comunale

Una mappa tecnica sviluppata graficamente e sistemata in bella mostra sulla parete sinistra dell’ufficio dell’assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Eboli, al primo piano del Municipio di Via Ripa. Una piantina che rimarca postazioni e riporta misure definite. Un progetto che vedrà la luce, finalmente, per questa estate 2024.

Struttura balneare accessibile

Si tratta dello stabilimento balneare per le persone con disabilità, una struttura priva di barriere architettoniche, fruibile completamente e che finalmente, a tre anni quasi dall’insediamento dell’amministrazione comunale, trova la forza di essere realizzata.

Gran lavoro per l’assessore Vincenzo Consalvo e per il suo staff e grande lavoro anche per i tecnici comunali impiegati da settimane in questo progetto che è atteso dalle associazioni del terzo settore ma anche dalle associazioni in cui confluiscono persone con disabilità, insieme alle proprie famiglie.

Le dichiarazioni

«Stiamo lavorando senza sosta e con grande impegno – ha spiegato l’assessore Consalvo – Questa estate nelle adiacenze di Casina Rossa troverà accoglimento lo stabilimento balneare accessibile privo dì qualsiasi barriera architettonica. Questo è un servizio importante e atteso e io stiamo lavorando con grande impegno».

Quelle prossime, dunque, saranno settimane di lavoro molto importanti per la realizzazione di una opera molto attesa.