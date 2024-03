Marina di Eboli: Bagno Trentotto ospita Short Track Race, le novità 2024

Prende il via la stagione sportiva che porta la firma dell’associazione “Gli Amici del Mare” e lo stabilimento balneare Bagno Trentotto di Marina di Eboli torna ad ospitare singolari e dinamiche manifestazioni sportive. Non solo in estate, dunque, con le belle giornate di caldo e di sole, ma il B38 torna ad essere contenitore che calamita e custodisce tanti e diversi momenti sportivi all’aria aperta e si conferma palcoscenico “oltre le stagioni e la stagione” in cui si svolge per tutto l’anno Sport Open 365 fortemente voluto da Daniele Sgroia ed Emiliano Mazzariello ideatori di Sport Open Day e patron di Bagno Trentotto.

Le novità

Il Surf, il Kite Surf, ma anche Wind Surf, Sup, Beach Volley, Skate, Fitness e Calcio, Bike, Box, Rugby, Salvamento e Triathlon e il Sand basket come novità 2024: in questa affascinante piazza sul mare per tutto l’anno trovano ospitalità tanti e numerosi sport all’aria aperta.

Il programma

Con la riconfermata direzione organizzata di Christian Noschese, la stagione sportiva 2024 al Bagno Trentotto inizia in velocità con Short Track Race, competizione più recente ad essere entrata nel programma di Coppa del Mondo di MountainBike, l’evento che porta la firma di Rampikevoli Asd e che sabato 30 marzo con inizio alle ore 10.30, presenta la gara di apertura della Challenge Short Trak in Campania. L’appuntamento, che dalle 8.30 alle 10.00 prevede la verifica delle licenze e la prova percorso, è riservato alle categorie giovanissimi (6 – 12 anni) G1, G2, G3, G4, G5, G6 e a fine gara previsto un momento di gioco ciclismo per la promozione giovanile.

Il 12-13-14 aprile, Sport Open 365 nell’ambito di “Open Outdoor Experiences – Salone delle Attività all’Aria Aperta”, al Next, presenta il partenariato con le associazioni sportive che hanno aderito all’ambizioso progetto ideato dall’associazione “Gli Amici del Mare” e saranno messe in vetrina le relative attività di questa stagione sportiva che come sempre sarà ospitata a Bagno Trentotto.

Tutto pronto per il 25 aprile

Giovedì 25 aprile, invece, sempre presso l’accorsato stabilimento balneare di Marina di Eboli, torna il Beach Volley e torna in grande stile con il “Torneo L1” organizzato dalla Asd Sport Sun che nel panorama del Beach Volley ha competenze e professionalità. Squadre pronte e gruppi affiatati, anche questa del 25 aprile sarà una giornata di sport e divertimento.

Tutto pronto, dunque, a Bagno Trentotto: la piazza sul mare, dove c’è anche uno stabilimento balneare.