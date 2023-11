Abbiamo intervistato il ciclista di Monteforte Cilento, Giuseppe Orlando. È stata l’occasione per ripercorrere la sua stagione ricca di successi, soprattutto nelle Gran Fondo, la sua specialità. Si è parlato anche di obiettivi per la nuova stagione, dei duri allenamenti sulle alture del Cilento, ma soprattutto dei sacrifici personali di chi sceglie di impegnarsi in uno sport come il ciclismo.