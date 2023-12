Niente dj-set di Sfera Ebbasta a Casal Velino: ecco le motivazioni

Salta definitivamente il dj-set di Sfera Ebbasta a Casal Velino, previsto nella serata di ieri giovedì 21 dicembre in un noto beach club del luogo. Il braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e gli organizzatori dell’evento ha avuto inizio solo due giorni fa, quando il Sindaco Silvia Pisapia con una diffida inoltrata al prefetto, al questore di Salerno, al Reparto territoriale dei Carabinieri di Vallo della Lucania e al comando stazione Carabinieri di Acquavella fa sapere che “lo spettacolo musicale dell’artista non è stato autorizzato non sussistendo le condizioni per lo svolgimento”.

Braccio di ferro tra amministrazione e organizzazione

All’amministrazione comunale mancherebbe la documentazione finalizzata all’attività istruttoria di verifica della sicurezza dei luoghi, con la quale avrebbe dovuto attivare la Commissione di vigilanza per i sopralluoghi e i controlli del caso. Se in un primo momento gli organizzatori dell’evento hanno dichiarato il regolare svolgimento del dj set in una struttura temporanea e posta in uno spazio capace di ospitare fino a 3000 persone, è bastata una nuova nota del Comune nel primo pomeriggio di ieri a far riscaldare di nuovo gli animi. Così, dopo alcune ore di attesa con una nota social è stato annunciato il dietro front da parte degli organizzatori.

La nota degli organizzatori

“Con profondo dispiacere dobbiamo annunciare il rinvio dell’evento di Sfera Ebbasta…questa decisione è io risultato di incomprensibili azioni del comune…vi chiediamo scusa per il disagio e vi terremo aggiornati sulla nuova data dell’evento. presto avremo Sfera nel Cilento”. Disagi non solo per gli organizzatori ma anche per gli operatori turistici che avevano avuto prenotazioni da record da diversi paesi della Campania e del Sud Italia”. Un evento sold out per il quale si temeva caos e confusione, tant’è che ieri per le strade della località Marina tante erano le pattuglie dei carabinieri e della polizia in servizio.