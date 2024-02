Nel Cilento arrivano i parcheggi di “sosta verde”. Ecco di cosa si tratta

Il Comune di Perdifumo approva il progetto per i lavori per la realizzazione del parcheggio di interscambio “sosta verde”.

I lavori

Nello specifico i lavori verranno realizzati alla via Provinciale. Il costo totale dei lavori è di circa 97 mila euro, di cui circa 83 mila euro per il costo dei lavori, compresi oneri per la sicurezza e poco meno di 14 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione.

Il finanziamento

L’opera verrà finanziata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e per le eventuali somme eccedenti con i fondi propri di bilancio dell’Ente Parco.

Il Comune, infatti aveva precedentemente aderito all’avviso pubblico per il programma “Siti naturali Unesco per il clima 2023” indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; l’avviso finanzia interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici a favore dei comuni ricadenti, in tutto o in parte nei siti UNESCO d’interesse naturalistico.

Cosa sono i parcheggi a sosta verde?

I parcheggi a sosta verde finanziati dal MASE sono una misura di incentivazione alla mobilità sostenibile.

L’obiettivo è incentivare l’uso di mezzi di trasporto alternativi all’auto, come la bicicletta, il monopattino o i mezzi pubblici, attraverso la creazione di parcheggi gratuiti o a tariffe agevolate nelle vicinanze di stazioni, fermate e parcheggi scambiatori.

In questo modo l’amministrazione comunale punta sulla realizzazione dei parcheggi a sosta verde per promuovere la mobilità sostenibile e migliorare la qualità della vita nel territorio cilentano.