Navette gratuite dal Comune di Ascea : alla scoperta del Parco Archeologico di Velia, ecco il programma

Riparte il servizio di navette gratuite del Comune di Ascea in collaborazione con la Pro Loco Ascea, offrendo un’opportunità unica per i turisti di visitare il suggestivo sito archeologico di Velia. Questo servizio di trasporto, disponibile tutti i mercoledì nei mesi di luglio e agosto, e i primi due mercoledì di settembre, si rivela fondamentale per ampliare l’accessibilità e la fruizione del sito archeologico, integrando la valorizzazione di Velia con quella di Ascea Marina. L’iniziativa rientra in un ampio piano di miglioramento della mobilità e dei collegamenti tra il Parco e il territorio, che anche per il secondo anno consecutivo offre un servizio gratuito di trasporto tra i siti di Paestum e Velia durante i sabati e le domeniche di luglio e agosto.

L’iniziativa

La navetta gratuita partirà puntualmente alle ore 17:00 dalla stazione di Ascea, raggiungendo il sito archeologico di Velia alle ore 17:30. Durante il tragitto, saranno effettuati dei punti di raccolta nelle vicinanze delle strutture alberghiere che ospitano i turisti. Una volta giunti a Velia, i visitatori potranno usufruire di un servizio di visita guidata offerto dal Comune, il quale sarà incluso nel costo del biglietto di ingresso al Parco.

Le info utili

È importante sottolineare che la prenotazione per usufruire di questo servizio di navetta è obbligatoria. Per prenotare, è possibile rivolgersi alla Proloco di Ascea ai seguenti numeri telefonici: 0974/972230, nei seguenti orari: dalle ore 9:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

L’orario di partenza della navetta dalla stazione di Ascea è fissato alle ore 17:00, mentre l’arrivo al sito di Velia è previsto per le ore 17:30. Dopo la visita guidata, la navetta ripartirà alle ore 19:00 per riportare i visitatori alla stazione di Ascea.

Questo servizio di navetta gratuita rappresenta un’opportunità imperdibile per esplorare il patrimonio archeologico della zona, offrendo comodità e accessibilità a tutti i visitatori interessati. Approfittate di questa iniziativa per vivere un’esperienza unica e appagante, immersi nella storia millenaria di Velia.