Museo Archeologico di Paestum: la Tomba del Tuffatore riapre al pubblico

Una buona notizia per il Museo Archeologico di Paestum dove ritorna visibile, da domenica 31 marzo, al pubblico la Tomba del Tuffatore, chiusa da fine ottobre 2023. Fu rinvenuta nel 1968, in località Tempa del Prete dall’archeologo Mario Napoli. Ancora oggi dopo tempo le immagini della lastra di copertura, con il tuffo di un giovane in uno specchio d’acqua e dei pannelli laterali, con scene di un simposio, rappresentano un eccezione della pittura funeraria in Magna Graecia all’inizio del V secolo a.C.

Dibattito ancora attuale

Sono in corso comunque ancora dibattiti relativi alle scene rappresentante sulle lastre. Scene che potrebbero rimandare a tradizioni religiose, filosofiche, artistiche e rituali che si sviluppano nel sud Italia.

Gli studi

Nuove ricerche dimostrano che l’uso della pittura in ambito funerario tra età tardo-arcaica e classica non sia così inusuale e attesterebbero quindi la presenza di una competenza pittorica locale consolidata.

Le info utili

L’accesso alla Sala del Tuffatore sarà consentito ad un massimo di 30 persone per volta, accompagnate dal personale di vigilanza e la permanenza non può superare i 10 minuti. Nel Museo Archeologico di Paestum nel frattempo continuano le operazioni di allestimento di nuove sale dedicate alle necropoli, alle tombe dipinte e al periodo romano, tra poco visibili a tutti.