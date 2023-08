Muore a 48 anni per un brutto male: rinviati i festeggiamenti per la Madonna della Sanità a Stio

Rinviati a Gorga, frazione di Stio, i festeggiamenti in onore della Madonna della Sanità in programma oggi e domani.

Lo hanno deciso l’amministrazione comunale, con il sindaco Giancarlo Trotta, e il Comitato Festa, dopo che in paese è arrivata la notizia della morte di una donna di 48 anni conosciuta e benvoluta da tutti, Giovanna D’Angelo.

Le celebrazioni sono rinviate a martedì prossimo, 22 agosto.

Il ricordo del sindaco

“Era una ragazza per bene, solare e splendida. Sempre pronta ad aiutare il prossimo, era il punto di rifermento della sua famiglia. La comunità è sotto shock. Io sono molto toccato. Abbiamo spostato i festeggiamenti per dare a Giovanna il saluto che merita. Le comunità di Stio e gorga si stringono al dolore dei familiari”. Così la descrive il sindaco Trotta.

Il lutto

Da tempo la quarantottenne combatteva contro un brutto male. Era ricoverata in una struttura sanitaria di Avellino. Casalinga, accudiva i genitori anziani ed era sempre a disposizione della comunità. La notizia della sua morte si diffuse velocemente a Stio e Gorga, lasciando sgomenta la comunità.