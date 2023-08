Gorga di Stio. Al via una fiera in onore della Madonna della Sanità

A Gorga il 19 agosto a Gorga si terrà una fiera in onore della Madonna della Sanità, l’evento è giunto alla quarta edizione. Questa sera una “fusillata” aprirà cinque giorni di festeggiamenti per la patrona della piccola comunità cilentana, che quest’anno cade il giorno 20 (non è una data fissa). Si tratta di una tradizione antichissima e particolarmente sentita nel piccolo borgo.

Il culto della Madonna della Sanità

La Madonna della Sanità viene festeggiata fin dai tempi antichissimi a Gorga, probabilmente il culto ebbe inizio poco prima dell’edificazione della cappella in località Oliceto. La data non è certa. Tuttavia, stando ad alcune ricostruzioni storiche, si pensa che la prima pietra per la costruzione del piccolo edificio sacro sia stata posta attorno al 1600. La ricorrenza cade due volte in un anno una in maggio e l’altra la terza domenica d’Agosto.

I festeggiamenti civili: qui i dettagli

“Con grande gioia abbiamo ripreso la fiera. I festeggiamenti si terranno in pizza a Gorga e inizieranno con una “fusillata” in Piazza, che verrà movimentata da una rivisitazione musicale del cantautore Angelo D’Ambrosio accompagnato dal percussionista Dario Bruno“, ha esordito il sindaco di Stio e Gorga, Giancarlo Trotta che ha raccontato il programma della manifestazione ai nostri microfoni. Il giorno 18 è attesa la Ciullo Band, poi si continuerà il 19 con la fiera. Il giorno 20 arriverà ad accompagnare la processione la Banda “Città di Salerno”, che si esibirà in piazza alle ore 22. Si chiude il 21 con il concerto dei Kiepò.

L’orgoglio del sindaco per i risultato ottenuti

“Per noi è un orgoglio enorme, Gorga è diventata una comunità vivacissima!”, ha continuato il sindaco Trotta, “Abbiamo di recente accolto una piccola comunità ucraina di 35 persone, con donne e bambini che si sono integrati alla perfezione con i locali, non solo a Gorga ma anche a Stio.” “In nuovi arrivati hanno dato una “scossa” alla comunità, che ora ha recuperato una vitalità che non possedeva da tempo. Ma soprattutto con l’immissione dei bambini a scuola si è scongiurata la formazione delle pluriclassi, aumentando sensibilmente la qualità dell’istruzione“, ha chiosato Trotta.