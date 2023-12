Malandrino sul parcheggio Landolfi gratuito: «Agropoli non ha bisogno di contentini»

«Si sfiora la follia. La giunta Mutalipassi, dopo aver ampiamente compreso quanto deleteria sia stata, per gli operatori commerciali, per i cittadini residenti e per gli eventuali avventori che giornalmente o periodicamente frequentano Agropoli, la scelta del parcheggio a pagamento del Landolfi, frettolosamente lo rende libero». Così Emilio Malandrino, coordinatore di Forza Italia, commenta la scelta dell’Ente di garantire la sosta gratuita in centro fino al 7 gennaio.

Le critiche alla decisionedell’Ente

Una scelta definita «Elemosina di Stato. Non si comprende perché, un’intera Comunità dovrebbe essere graziata da un fardello economico ai limiti dell’estorsivo per i prossimi 20 giorni delle festività natalizie, per riprendere poi, inopinatamente e brutalmente, il pagamento di questa tassa impositiva dal 8 Gennaio 2024 in avanti. E’ questo l’aiuto che la brillante Amministrazione vorrebbe dare al Commercio agropolese».

Per Malandrino questa è una «spasmodica ed irrinunciabile ricerca di rimpinguamento delle casse comunali a danno della collettività e dei cittadini contribuenti senza tener conto della recessione economica che ormai da tempo attanaglia Agropoli e non solo.

Una Amministrazione più seria e lungimirante, più vicina ai bisogni dei propri concittadini, troverebbe il modo, piuttosto semplice, di risparmiare su tante spese inutili ed elevate dove le centinaia di migliaia di Euro si sprecano, e rinuncerebbe alle modeste entrate del parcheggio Landolfi, stimate in circa 8-10 mila euro mensili, “spiccioli” facilmente reperibili dal risparmio di tante spese inutili».

L’impegno

«Ci impegneremo, come forza politica, con ogni mezzo, affinché il Parcheggio Landolfi torni definitivamente libero. Agropoli non ha bisogno di contentini», conclude.