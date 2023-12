Commercio in crisi nel centro di Agropoli: per le feste il Landolfi torna gratuito

Si è tenuto, nel pomeriggio di oggi nell’Aula Consiliare “Di Filippo” di Agropoli, un incontro tra il sindaco Roberto Mutalipassi, l’assessore al Commercio Roberto Apicella e il presidente della commissione Commercio Michele Pizza con una manciata di esercenti di varie zone cittadine.

Novità per la sosta

In primis, è stato evidenziato, così come già anticipato nell’ultimo Consiglio comunale, che la giunta, con apposito atto (che a breve sarà pubblicato) ha provveduto a sospendere la vigenza del parcheggio a pagamento sull’ex campo “Landolfi” fino al 7 gennaio 2024. Dopodiché, per il periodo invernale la tariffa sarà di 1 euro all’ora con la tolleranza che passerà dai 45 minuti attuali ad 1 ora.

Quindi gli amministratori presenti hanno sottolineato che tra le azioni che saranno messe in campo ci sarà il coinvolgimento della città, insieme ad altre realtà territoriali, nella creazione di un Distretto del Commercio. Un’altra cosa sarà la redazione del SIAD al fine di dotare Agropoli, finalmente, di un piano commerciale in modo da dare una organizzazione equa delle attività sul territorio. Spazio anche alla promozione con la diffusione di un brand dedicato a quello che è il più grande agglomerato commerciale del Cilento per favorire la conoscenza dell’offerta commerciale sul territorio di Agropoli. Ci sono stati anche dei chiarimenti relativamente ai dehors, altro punto rilevante, il cui nuovo regolamento partirà il prossimo 1 gennaio 2024. Un’altra azione che sarà portata avanti sarà il via alla lotta all’abusivismo, legato al commercio come ai fitti abusivi.

“Auspichiamo – ha affermato il sindaco Roberto Mutalipassi – una unione di intenti tra i commercianti e proposte che possano provenire dagli stessi, utili a favorire un maggiore slancio del settore, specie in quelle aree che soffrono di più. C’è tutto il nostro impegno e la nostra disponibilità”.