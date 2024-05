Consorzio Bonifica Paestum: sospeso dalla carica di presidente Roberto Ciuccio

La Prefettura di Salerno, nella giornata di ieri, ha comunicato la sospensione dalla carica per il presidente del Consorzio Bonifica di Paestum, Roberto Ciuccio. Il provvedimento è scaturito a seguito di un dispositivo di sentenza di condanna in primo grado, con annessa interdizione dai pubblici uffici di pari durata, emessa lo scorso mese di marzo dalla seconda sezione pena le del Tribunale di Salerno, le cui motivazioni non sono state ancora rese dall’autorità giudiziaria competente, che hanno innescato la sospensione di diritto dalla carica ai sensi dell’art.11,comma 1, del d. lgs 31 dicembre 2012, n. 235, cd. Legge Severino.

Le motivazioni

Al riguardo, l’ente consortile comunica che il presidente Roberto Ciuccio, con propria nota in data 5 aprile 2024, con grande senso di responsabilità, rispetto delle istituzioni e immutata fiducia nella magistratura, aveva già reso noto al Consiglio di deputazione ed ai consorziati il citato dispositivo di sentenza, e, contestualmente, la propria sospensione dalle funzioni di presidente, le quali sono state assunte, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Consortile, dal vice presidente Alfonso Matrone.