Grave incidente sulla Cilentana: tre feriti. Coinvolta anche una bambina

Grave incidente stradale nella notte lungo la Cilentana, tra gli svincoli di Agropoli nord e sud, ferite tre persone, tra cui una bambina. Il sinistro, che si è verificato intorno alle ore 2:30, ha visto coinvolte tre auto: una Fiat 500 L, una Jeep Renegade e un’Audi. L’impatto è stato violentissimo, tanto che l’Audi ha sfondato il guardrail ed è rimasta sospesa sul ciglio della strada, rischiando di finire sulla parallela Via Togliatti.

I feriti

Un 35enne di Battipaglia ha riportato una frattura della tibia e problemi alla milza. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dall’ambulanza della Croce Rossa di Agropoli così come una ragazza di 20 anni di Castellammare di Stabia che tornava da una festa. Soccorsa e trasferita al nosocomio vallese anche una bambina che però non ha riportato ferite.

Rilievi in corso

I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieridella Compagnia di Agropoli. I militari stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha causato disagi al traffico sulla SP430, che è rimasta chiusa fini a questa mattina per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.