Capaccio Paestum: a fuoco un capannone con 500 balle di fieno, notevoli i danni

Attimi di paura questo pomeriggio a Capaccio Paestum. Un incendio è divampato in un fienile, si tratta di un capannone con circa 500 balloni di fieno. Immediato è scattato l’allarme.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Agropoli che hanno dovuto faticare non poco per avere la meglio sulle fiamme. Giunta sul posto anche un’ambulanza della croce rossa di Capaccio e i vigili urbani. L’intervento è durato diverse ore. La struttura in pochi attimi è stata avvolta dal rogo che ha distrutto tutto quanto era all’interno.

Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli che dovranno accertare le cause che hanno innescato l’incendio.