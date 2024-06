Albanella, incendio in un’area rurale di località Borgo San Cesareo

Questa mattina un incendio, di notevoli dimensioni, è divampato in un fondo agricolo di Albanella, precisamente in località Borgo San Cesareo. Paura tra quanti hanno notato le fiamme, sviluppatesi poco distanti da un’azienda.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Agropoli che hanno domato l’incendio e i carabinieri che, effettuati i rilievi del caso, ora indagano per comprendere le cause dell’incendio.

Per fortuna non si sono registrati danni alle persone e le fiamme non hanno interessato le strutture dell’azienda.

Allarme incendi

La stagione degli incendi è ormai è iniziata. Nelle ultime 48 ore diversi roghi sono stati segnalati tra Agropoli e Castellabate.