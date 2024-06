La ricetta della domenica: cheesecake al pistacchio, un dolce fresco e gustoso

La cheesecake al pistacchio è un dessert che conquista per la sua cremosità, il gusto intenso e il colore verde brillante che la rende un vero e proprio gioiello in tavola. Perfetta per concludere un pranzo o una cena in bellezza, questa torta è un’esplosione di sapori che delizierà anche i palati più esigenti.

Preparazione semplice

Nonostante il suo aspetto scenografico, la cheesecake al pistacchio è relativamente semplice da preparare. La base di biscotti croccanti, la crema al formaggio morbida e la delicata copertura di granella di pistacchio si combinano per creare un’armonia di sapori irresistibile.

Ingredienti

Per la base

200 g di biscotti secchi

100 g di burro fuso

Per la crema al formaggio

250 g di ricotta

250 g di mascarpone

200 g di crema di pistacchio

100 g di zucchero semolato

3 uova

1 bustina di vanillina

1 pizzico di sale

Per la decorazione

100 g di granella di pistacchio

50 ml di panna fresca

Procedimento

Foderare una tortiera a cerniera di 20 cm di diametro con carta da forno. In un mixer, tritare finemente i biscotti secchi. Aggiungere il burro fuso e mescolare bene fino a ottenere un composto omogeneo. Versare il composto di biscotti nella tortiera e compattarlo bene sul fondo e sui bordi utilizzando il dorso di un cucchiaio. Mettere la tortiera in frigorifero per 30 minuti. In una ciotola capiente, setacciare la ricotta e il mascarpone per eliminare i grumi. Aggiungere la crema di pistacchio, lo zucchero semolato e la vanillina. Mescolare bene con un cucchiaio fino a ottenere un composto liscio e cremoso. Unire questo composto alla base di biscotti e lasciarla raffreddare in frigorifero per almeno 3-4 ore. Decorare la superficie della cheesecake con la granella di pistacchio e, se si desidera, con dei ciuffetti di panna montata. Conservare la cheesecake in frigorifero per 2-3 giorni.